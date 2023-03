Con lágrimas en los ojos, Dorita Orbegoso denunció que el padre de su hijo, Pablo Donayre, la violentaba física y psicológicamente mientras eran pareja. Y no solo eso, también la acusó de querer quitarle a su hijo cuando, actualmente, ni siquiera le pasa una pensión digna para la educación y alimentación del menor.

Dorita Orbegoso estuvo en ‘Magaly TV La Firme’ este 9 de marzo de 2023 y reveló que su expareja Pablo Donayre solo le deposita S/700 para su hijo pese a que él alega ganar 4,700 soles.

“Él dice que gana 4 mil 700 soles con lo que tiene que mantener a sus otros hijos, pero lo vemos manejando una camioneta de 120 mil dólares” , expresó indignada Magaly Medina.

Dorita agregó que Donayre posee varios automóviles, saunas, discotecas e incluso asistió a un Mundial de Rusia de 2018.

“Él no tiene nada a su nombre, pero son sus carros, él tiene saunas, tiene discotecas, viaja a diferentes partes del país. Incluso, nos fuimos al mundial, es una persona que tiene . Él puede comprarse un casa en Dubai si quiere, yo no tengo problemas, pero no puedes evadir tus responsabilidades. No pueden ser tan sinvergüenza de querer pasar 700 soles cuando eso no alcanza ni para el nido de mi hijo” , comentó.

También agregó que no entiendo por qué hay un proceso legal en curso sobre la tenencia de su hijo cuando ni siquiera él conoce en qué colegio está matriculado el menor.

“Es el segundo año que mi bebé va al niño y el ni se ha acercado al nido, no conoce a las profesoras ni a las directora. Cómo pueden hacer un proceso si no conoce a mi hijo, no sabe prepararle una lonchera”.

