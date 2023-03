Dejó con roche a la ‘señito’, durante una entrevista para el programa online del ‘Flaco’ Granda, Leslie Shaw confesó haber recibido más de una invitación por parte de Gisela Valcárcel, quien la quiere tener bailando en sus polémicas competencias de baile que vieron nacer a más de una pareja.

Los motivos para rechazar las propuestas de la ‘señito’, serían profesionales, ya que ella estaría enfocada en su carrera musical: “Me llaman para concursar, pero yo les digo, no me llamen para concursar, ya me tienen harta, yo estoy en otras”.

No aceptaría ser parte del show de Gisela Valcárcel como bailarina, pero sí como jurado, siempre y cuando se acomode a sus horarios: “qué flojera, no la hago… Imagínate, peinarme maquillarme. No, yo soy artista, hago música (…) De jurado sí, puede ser, si estoy libre”, resaltando que no le importan los realitys.

