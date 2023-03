Pablo Donayre es el nombre del padre del hijo de Dorita Orbegoso, con quien mantuvo una relación de 6 años que terminó en medio de denuncias de agresiones físicas y psicológicas y hoy la chispa se volvió a prender, debido a las denuncias de la modelo, quien teme perder la tenencia de su pequeño.

La modelo confesó que Pablo Donayre la engaña para que ella salga de su casa y él llame a la policía para que constaten que no está en su hogar y por ende no entrega al pequeño, además el empresario habría denunciado a Dorita Orbegoso: “Tengo dos procesos por agresión en contra de él y de mi hijo”.

Dorita afirmó no entender cómo le abrieron procesos en su contra, pese a no tener pruebas de las agresiones de las que se la acusan: “No entiendo por qué me han abierto dos procesos si no hay ninguna prueba de eso”, añadiendo que su hijo es feliz con ella.

La modelo añadió sentir temor por su vida, ya que al parecer, Pablo Donayre estaría pendiente de todos sus movimientos, porque le reclama siempre que ve que ella está iniciando un romance o recibe regalos de un pretendiente: “Siempre para pendiente, si viajo, dónde estoy, si salí con alguien, si me mandan algo, cualquier situación es motivo para insultarme”.

TE PUEDE INTERESAR