La cantante Leslie Shaw se sinceró en una entrevista con la periodista Verónica Linares sobre la maternidad y se reafirmó en su negativa de no tener hijos en un futuro cercano. En esta ocasión, la interprete de ‘La Faldita’ explicó que en estos momentos sus prioridades son: su carrera musical, su novio, su familia y su perro.

Durante su participación en el programa de YouTube de ‘La Linares’, la rubia señaló que no siente preparada para convertirse madre, puesto que le produce mucha ansiedad.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre la maternidad?

“No sé me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo (tener hijos) (…) No sé, todo, la panza, las estrías, la crianza, creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi otra vida” , dijo Leslie Shaw en un inicio.

“Tengo otras responsabilidades como mi carrera, mi vida, mis metas, mi novio, mi casas, mi empresa, mi familia, mi perrito ”, agregó.

