Leslie Shaw se pronunció sobre su presunta infidelidad con Tommy Mottola, esposo de la mexicana Thalía . En entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, este 6 de febrero de 2023, la cantante peruana negó que sea la amante del millonario empresario.

La artista, quien está próxima a lanzar su nuevo disco aseguró que ni siquiera conoce en persona al esposo de Thalía, y que tampoco es su tipo de hombre. Como se sabe, el reconocido productor musical tiene 74 años de edad.

“Si ves a Tommy en una reunión... ¿te gusta ese tipo de hombre? ¿te parece feito?”, le preguntó Magaly Medina, a lo que Leslie Shaw dio una contundente respuesta.

“Nooo, porque me gustan los chibolos... yo estoy rodeada siempre de artistas y productores chibolos y así me siento bien” , contestó, descartando cualquier romance con un hombre mayor.

“Tengo mi novio chibolo por placer, no por necesidad” , agregó.

Leslie Shaw no quiere un sugar daddy

Leslie Shaw aseguró que no tiene intención de buscarse un sugar daddy, ya que siempre ha solventado sus gastos y nunca ha dependido de nadie.

“Yo estoy tranquila haciendo mi música, me voy a casar, no hay apuro tampoco, pero yo estoy feliz. Nunca he dependido de un hombre, soy orgullosa, todos mis novios han sido misios encima, ni siquiera que yo hubiera tenido el antecedente de haberle quitado el marido a alguien, yo no voy a buscar un sugar, toda la vida yo me he pagado mis cosas sola, me compré mi casa a los 24 años, nunca he dependido de nadie”.

TE PUEDE INTERESAR