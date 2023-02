Este 6 de febrero de 2023, durante el programa Magaly TV La firme, la cantante Leslie Shaw negó ser la amante del productor musical Tommy Mottola, esposo de la artista mexicana Thalía.

En diálogo con Magaly Medina, Leslie Shaw aseguró que ni siquiera conoce a Tommy Mottola: “¡Nunca! Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto, y yo he ido a varios eventos de la disquera (Sony Music), he conocido a Afo Verde, a Emilio Estefan, a Juanes, a un montón de gente, pero a él nunca en mi vida, entonces cuando salió el Tiktok (pensé) ¿qué? Encima yo estaba feliz, saliendo de mi clase de pole dance y mi papá me manda el Tiktok y me dice ‘qué guardadito te lo tenías’ y yo ‘en qué momento, qué pasó’”, dijo la cantante.

Según la expareja de Mario Hart, siempre tuvo una relación amigable y respetuosa con Thalía, con quien grabó el videoclip de ‘Esto soltera’ en 2020; sin embargo, contó que Tommy Mottola no estuvo presente en la grabación de dicho material.

“Nunca en mi vida (lo he visto), el día del videoclip, ella obviamente tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran chicas, su maquilladora, su peinador, sus stylist, estaba con una señora que también que conversábamos, nos matábamos de la risa”.

“Y el marido nada”, preguntó Magaly Medina. “No, él en ningún momento fue ni nada”, aseguró Leslie Shaw.

“O sea, nunca te cruzaste ni en la presentación del disco”, insistió la ‘urraca’. “Nunca, ni en la disquera ni en nada, yo no lo conozco en persona”, sentenció Leslie Shaw.

Fuente: ATV

