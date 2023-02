La conductora Lili Estefan desmintió la supuesta separación de Thalía y su esposo, el productor musical Tommy Mottola. Según la presentadora de Univision, la pareja se encuentra bien pese a los rumores de una infidelidad con la peruana Leslie Shaw.

Según la conductora de “El gordo y la flaca”, se trata de un ‘chisme’ creado por la misma persona que afirmó que Thalía criticado a Shakira, lo cual no sería cierto: “No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes, pero estoy segura que mucha gente lo sabe porque no es el primero que le crean a Thalía, a Thalía le han dicho uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente se había ella llevado de una joyería en Los Ángeles recientemente, y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme”.

En ese sentido, Lili Estefan contó que se contactó con Thalía y Tommy Mottola, quienes siguen firmes con su matrimonio de más de 22 años: “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes, Raúl, porque no sé, no viene al caso”.

Por su parte, el popular ‘Gordo’, Raúl de Molina, bromeó con invitar a Leslie Shaw a su programa: “La voy a llamar a la peruana porque estoy muy contento si viene a El gordo y la flaca, y me ahorro los 15 dólares del Only fans”.

Fuente: Univision

