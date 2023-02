La cantante peruana Leslie Shaw se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de ser la amante del productor musical Tommy Mottola, esposo de Thalía. Pero lejos de defenderse y aclarar la situación, la intérprete de ‘Faldita’ ha dejado que el rumor suene más fuerte.

Y es que, al ser consultada por el programa Amor y Fuego sobre este escándalo que inició en la prensa mexicana, Leslie Shaw dio una respuesta ambigua: “¡Ay, no me interesa, hablen lo que quieran!”, dijo al ser abordada en su casa.

Esto generó las críticas de los usuarios, quienes cuestionaron a Leslie Shaw por no aclarar el tema pese a que Thalía fue una de las artistas que la ayudó a tener reconocimiento internacional.

“A leslie se le subieron los humos, se le ve creidaza”, “siempre ha sido creída y pedante”, “Leslie Shaw no puede decir simplemente NO ME INTERESA porque esta en juego su reputación”, “qué manera de contestar de Leslie, cuando es no, se dice simplemente, esa respuesta más ambigua”, “Y Thalía que le dio vida a Lesly y asi le pagas??? Que maldad”, “no puedo creerlo de Leslie , no la creía ese tipo de chica”, “Leslie cantando al esposo de Thalía : Ay! Que rico es saber que en tu casa no está ella”, comentaron los usuarios en el Instagram de Amor y Fuego.

