¿Indirecta? Leslie Shaw se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser tildada como la presunta “manzana de la discordia” en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola. En ese sentido, la cantante parece tener muy en claro sus objetivos luego de presentar su nuevo tema “Piscis” en medio de los rumores sobre este presunto amorío.

En esa línea, Shaw afirma que lo mejor de todo es que ahora es una artista independiente y que su empresa musical está registrada en los Estados Unidos. “Ahora soy una artista independiente, todas las canciones salen como Leslie Shaw Music. Cuando eres de una disquera, es más burocrático”, comenzó diciendo.

Por otra parte, un detalle que llamó bastante la atención, fue cuando la modelo confesó cómo se veía en su futuro, en cuanto a la música y a nivel personal.

“Quiero ser millonaria, con mi mansión, mis perritos... No estoy muy lejos, he logrado varios sueños. Seguir haciendo música, produciendo, escribiendo para otros artistas, produciendo videoclips, de repente no solo para mí, sino también para proyectos que me gusten”, finalizó diciendo hace algún tiempo a un medio local.

