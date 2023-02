La noche del 4 de febrero de 2023, el programa Magaly TV La firme reveló que hay fuertes rumores de que Thalía se habría separado de su esposo, el productor musical Tommy Mottola, por una presunta infidelidad con la cantante peruana Leslie Shaw.

Magaly Medina invitó al periodista mexicano Ernesto Buitrón, presentador de Televisa, quien explicó que el rumor está sonando muy fuerte en México: ”Este rumor ha cobrado fuerza en México teniendo en cuenta que celebraron su aniversario de bodas hace unos días. Ella ha desaparecido, es una mujer activa, que diario está subiendo cosas, y misteriosamente ya no se encuentra en la red, ya no hay Tiktok, ya no se encuentran estos reels que hacía en Instagram y que han llamado mucho la atención de si estaría ella pasando por un momento complicado al filtrarse esto de que estaría saliendo con Leslie Shaw”.

“También, bueno, Leslie y Thalía tenían una relación muy cercana porque cantaron con Farina, que es esta cantante colombiana, hicieron un tema que fue un bombazo para Farina y para Leslie Shaw, al final Thalía ya tiene toda la fama, pero este tema sí las catapultó a Farina y a Leslie Shaw, sobre todo en México y en Latinoamérica”, recordó Ernesto Buitrón.

En efecto, la última publicación de Thalía junto a Tommy Mottola se realizó el pasado 2 de diciembre. Fue la artista mexicana quien dedicó un emotivo mensaje a su esposo por sus 22 años de casados, pero luego no se los volvió a ver juntos.

¿Thalía todavía sigue a Leslie Shaw?

Tras los fuertes rumores, Thalía no ha dado muestras de enemistad con Leslie Shaw. Por el contrario, la protagonista de ‘María la del Barrio’ todavía sigue a la peruana en Instagram, mientras que la ex de Mario Hart también sigue a la actriz.

Foto: captura Instagram

Foto: captura Instagram

Asimismo, Thalía todavía sigue a su esposo, Tommy Mottola, en Instagram.

Foto: captura Instagram

TE PUEDE INTERESAR