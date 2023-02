Rodrigo González comentó sobre la lamentable actitud de Leslie Shaw , quien fue consultada por su presunto amorío con el productor musical Tommy Mottola, esposo de Thalía. La peruana ha sido acusada de ser ‘la amante’ en medios mexicanos, aunque solo son rumores y no hay evidencias.

“¡Ay, no me interesa, hablen lo que quieran!”, respondió la cantante cuando fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Para el popular ‘Peluchín’, existe dos teorías sobre el breve pronunciamiento de Shaw. “ O verdaderamente es la amante y no quiere decirlo, la han descubierto y están disimulando, que podría ser una de las teorías y la otra es que ella no quiere aclarar” , sostuvo.

Rodrigo comentó que le escribió un mensaje a la cantante el último sábado, apenas trascendió la noticia.

“Yo le mandé un audio a Leslie donde le pregunté que hay de cierto en esto que se está hablando, y ella me puso corazoncitos (emojis), pero no me respondió” , reveló el conductor de TV.

Para Peluchín, Leslie Shaw estaría aprovechando este escándalo para promocionar su última canción, ya que podría desmentir que es la ‘amante’ y acabar con las especulaciones.

“O no quiere hablar porque le resulta incómodo o mejor no aclara porque ha lanzando una canción (...) ella prefiere no responder, hay dos cosas, o lo que se dice es cierto o está aprovechado el rumor para marketearse ”, sostuvo.

