Leslie Shaw , la cantante peruana de 33 años de edad, rompió su silencio tras ser acusada de meterse en el matrimonio de Tommy Mottola y Thalía. La cantante fue señalada como la ‘amante’ por algunos periodistas mexicanos.

“Nunca, ni en la disquera ni en nada, yo no lo conozco en persona (a Mottola)”, dijo Leslie Shaw en una entrevista con Magaly Medina, el último 6 de febrero de 2023.

Como se sabe, la intérprete de ‘La Faldita’ tiene una relación sentimental con ‘El Prefe’, reggaetonero cubano que es 13 años menor que ella. Ellos anunciaron su compromiso en octubre de 2022 y tienen planeado casarse este año.

¿Qué dijo El Prefe tras rumores de infidelidad?

En ‘Magaly TV La Firme’, Leslie Shaw contó qué le dijo su novio ‘El Prefe’ cuando estallaron los rumores de presunta infidelidad y ella fuera tildada de la ‘amante’ de Tommy Mottola.

“Sí, dijeron que no me iba a casar. Todo un escándalo”, comentó la peruana. “(Mi novio) él se ríe, me dijo ‘baby aprovecha el escándalo y lanza tus canciones antes” , narró.

Leslie Shaw reveló que lanzará su álbum musical como artista independiente el próximo 27 de febrero. “Me iré a México (a lanzar mi álbum) si ya me están llamando, tengo que aprovechar”, confesó.

