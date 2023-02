Fuertes declaraciones. Leslie Shaw decidió romper su silencio y brindó una exclusiva entrevista para un canal de Youtube, donde terminó por confesar que Gisela Valcárcel la ha llamado en varias oportunidades para que forme parte de sus reality como “El Gran Show” y “El Artista del Año”.

Todo se dio en la última edición del programa digital conducido por ‘El Flaco Aranda’, donde la cantante peruana reveló cuál habría sido la enseñanza que le dejaron los realities de los que formó parte hace algunos años atrás.

“Disfruté del dinero que gané. Los reality me han ayudado a tener un poquito más de control de cámaras, conocer más gente, mayor exposición, pero no es que: ‘ay que lindo, qué emocionante’. Me arrepiento de muchas cosas, pero no me gusta hablar del pasado”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Aranda le consultó a la intérprete de ‘La Faldita’ si es que el algún momento analizaría la posibilidad de formar parte de algún programa de espectáculos peruano.

“Me llaman para concursar, pero yo les digo no me llamen para concursar, ya me tienen harta, yo estoy en otras”, afirmó la modelo. “¿Te han llamado para participar en El Gran Show?, replicó el entrevistador. “ Sí, que flojera, no la hago... Imagínate, peinarme maquillarme. No, yo soy artista, hago música (...) De jurado sí, puede ser, si estoy libre”, agregó Leslie Shaw.

