Leslie Shaw decidió romper su silencio en el programa de Magaly Medina, donde se refirió a los reciente rumores sobre un presunto amorío que habría tenido con el esposo de Thalía, Tommy Mottola.

Y es que la cantante señaló que nunca ha conocido a la pareja de la actriz mexicana. Además, confesó que sus gustos están inclinado a los “chibolos” y no es en los “sugar daddy”.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que al momento de cerrar su programa, la conductora se animó a ‘trolear’ a la artista peruana cuando se encontraba a punto de presentar su nuevo tema “Piscis”.

“Muy bien, ahora la presentación oficial de ‘Piscis’... Leslie Shaw, su nuevo disco. Los dejo con la llamada ‘trampa de Tommy Mottola’”, dijo la popular ‘Urraca’, desatando la risa de todos los asistentes en su set de televisión.

Ante ello, la cantante no tuvo más remedio que seguir la corriente de lo mencionado y reírse. “Magaly, no seas así, ¿por qué? Ahora todas las esposas me van a tener miedo y yo no he hecho nada. No, no, no... escuchen ‘Piscis’” , respondió Leslie.

