Sin piedad. Magaly Medina no dudó en arremeter contra Rosángela Espinoza, quien en varias oportunidades ha dejado entrever en sus redes sociales que ha sido cortejada con lujos por un jeque árabe bastante millonario. Y es que la conductora de ATV tildó de “bocona y mentirosa” a la exchica reality.

“Ahora que se vanagloriara de un jeque que era dueño de toda la energía, petróleo de Qatar y Dubái, le había invitado la entrada a la final, ahora dice: ‘Ay, yo no he sido, yo no dije, Magaly ha dicho, quiere atentar contra mi reputación’. En primer lugar, ¿Rosángela tiene reputación?”, comenzó diciendo.









“Cambia de opinión siempre. Seguramente el jeque, cuando vio que ella estaba jactándose en sus redes sociales, la bloqueó, nunca más la llamó. La que se inventó la historia fue ella que salió a contarlo (...) Nosotros no estamos para inventarnos nada. Siempre juega a eso. Es lo que generas por bocona, por contar cosas que no corresponden a la realidad, entonces cuando te sale todo mal, ahí nos hechas la culpa a nosotros”

“Los jeques, los millonarios no van por ahí regalándole pasajes, entradas carísimas a las chicas bonitas así porque sí, no, no es así, ellos te dan eso y seguramente te van a pedir no las gracias precisamente. Acá todos somos adultos y no nos vengan a contar cuentos”









