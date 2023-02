Una fuerte discusión tuvieron Brunella Horna y Ricardo Rondón la mañana de este 7 de febrero de 2023. El set de ‘América Hoy’ se encendió cuando la modelo le preguntó al exconductor de ‘EBDT’ cómo cree que Rosángela Espinoza solventa sus lujos en Dubái donde lleva más de un mes.

La ‘Babybrune’ enfureció cuando Rondón le recordó a su expareja Renzo Costa, con quien realizó diversos viajes alrededor del mundo.

“Ricardo estás esquivando el tema porque si es tu ahijada, es tu hijita tú tienes que saber ¿Cómo paga el viaje de todo un mes en Dubái?”, le preguntó Brunella Horna. A lo que Ricardo Rondón respondió: “A ver, a ver, de la misma forma como tú comprenderás Brunella en tu momento podías viajar por ahí”.

Esta respuesta desató la furia de la señora Acuña, quien no dudó en increparlo EN VIVO: “¡Perdóname, ahí te me aguantas, Ricardo porque a mí me respetas! Yo no soy la señora Janet que vas a discutir así boca a boca. ¡Yo tengo una empresa de 8 años y si me puedo ir a Dubái, a la India o a la China me voy con mi plata porque todo el Perú sabe en qué trabajo” , dijo.

Por su parte, Rondón se mostró sorprendido con la reacción de Brunella e intentó poner paños fríos a la situación: “Ya y ¿Por qué te arañas? ¿Y qué tiene que ver por qué has tomado a mal lo que te he dicho?”,

“No me gustan las comparaciones”, dijo la rubia. Ricardo continuó: “Porque tú tienes tanto derecho de viajar como también lo tiene Rosángela Espinoza a eso me refería”.