Un incómodo momento se vivió en el programa ‘América Hoy’ entre Brunella Horna y Melissa Klug, quien llegó al set del magazine para aclarar lo que dijo su joven novio Jesús Barco sobre su matrimonio.

“Él todo el tiempo me sorprende de distintas maneras y recuerden que acabamos de venir de un viaje de Tailandia. Nos fuimos a Qatar, Dubái, Miami, entonces yo sí he estado bien ‘regalada’. Y sí he tenido varios detallitos y regalos de parte de él y su familia.” , dijo la chalaca.

Durante el segmento, Brunella Horna le hizo varias preguntas sobre su futura boda con el futbolista, que, al parecer, incomodaron a Melissa, pues de inmediato lanzó un tremendo dardo.

“Nosotros no tenemos que fingir en redes”, disparó Melissa Klug dejando en shock a Ethel y a sus compañeras. “ ¿Te parece que yo hago eso? Supongo que tú eres clara, cualquier cosa me lo dirías en mi cara.”, respondió Brunella muy tajante.

“Exacto, siempre ha sido así”, dijo Melissa Klug, quien aclaró que no tiene ningún problema con Brunella y señaló que su comentario no iba dirigido a nadie del programa.

