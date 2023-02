La cantante Leslie Shaw estuvo en el ojo de la tormenta recientemente después de ser acusada de ser la amante de Tommy Mottola. Tras los rumores, la peruana negó haber tenido un romance con el esposo de Thalía e incluso contó que, mientras fue parte de Sony Music, no conoció al productor musical.

Leslie Shaw también reveló que, desde que salió de Sony Music, no volvió a ver a Thalía. En ese sentido, muchos se preguntaron qué pasó entre la peruana y la importante disquera, pues su carrera parecía ir muy bien y cada vez ganaba más fama internacional.

Y, en efecto, el cambio en la carrera de Leslie Shaw ha sido notorio desde que dejó Sony Music. Y es que las canciones que lanzó con la disquera lograron millones de reproducciones en YouTube:

‘Decide’, el primer videoclip que lanzó con Sony Music Perú en el año 2016, tuvo más de 12 millones de reproducciones.

En 2017 lanzó ‘Volverte a ver’ con Legarda, también con Sony Music Perú, y tuvo más de 44 millones de vistas.

El gran éxito de Leslie Shaw fue ‘Faldita’, el cual se lanzó en 2019 y, según indica en YouTube, sería el primer tema que Leslie hizo para Sony Music US Latin. Este video tuvo más de 77 millones de vistas.

Leslie Shaw se despidió de Sony Music con ‘Estoy soltera’, tema que cantó junto a Thalía y Farina. El video tiene más de 34 millones de reproducciones.

En junio de 2022, Leslie Shaw explicó por qué dejó Sony Music justo cuando su carrera iba creciendo y lograba internacionalizarse: “Fue una etapa que me ayudó a experimentar nuevos sonidos, me abrió muchas puertas, pero ya he crecido y ahora quiero hacer lo que me provoque, por eso es que renuncie a la disquera en la que estaba, dejé muchas cosas atrás para ser feliz y no preocuparme por números ni dinero. Nadie me ha dicho que va a ser fácil, pero estoy apostando en mí”, dijo al diario El Comercio.

Según Leslie Shaw, decidió dejar la disquera para hacer lo que la “haga feliz”: “Quería simplemente parar y empezar de nuevo. Quién sabe si más adelante pueda llegar a un acuerdo con otra disquera que respete mis ideas, mi visión. mi música y que realmente esté comprometida conmigo; pero en ese momento quiero hacer lo que quiero”.





