La conductora Gigi Mitre arremetió con todo contra la cantante Leslie Shaw, quien se encuentra en boca de todos luego de ser acusada de ser la amante de Tommy Mottola, esposo de la mexicana Thalía.

Durante la edición de este 6 de febrero de ‘Amor y Fuego’, la dupla de Rodrigo González cuestionó a la interprete de ‘Estoy Soltera’ y ‘Piscis’ por sacarle provecho a tan cuestionable situación.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Leslie Shaw?

“¿Por qué tienes qué ocultarte? A mí me parece que es algo muy fuerte como para no querer aclararlo (...) ¿Por qué se corre? De verdad son, como dijo Rodrigo, quiere sacarle provecho y hacerla larga” , comentó Gigi Mitre en un inicio.

“Hay personas con distintos valores y a ella no le importa, en todo caso, sacar provecho con algo que para ella no debe ser verdad, pero no le importa. Leslie siempre ha sido una chica que no le importa nada (...)”, agregó.