Este 26 de noviembre de 2022, el periodista Samuel Suárez difundió una foto de Miguel Hidalgo ‘Miguelón’, expareja de Tilsa Lozano, con quien sería su actual enamorada.

A través de Instarandula, ‘Samu’ difundió la imagen de ‘Miguelón’ con una misteriosa mujer. La persona que tomó la fotografía aseguró que también se besaron y caminaron agarrados de la mano.

“Hola, Samu. Aquí está el Miguelón con nueva pareja. Se dieron un beso, se encontraron por Sanna Chacarilla y estaban de la mano, pero tomé rápido la foto y no se aprecia”, se lee en el post.

Por su parte, ‘Samu’ no quiso confirmar esta información: “Jaja no sabemos qué tan cierto sea, yo no veo beso... Pero mientras Tilsa se casaba, la ‘ratuja’ captaba al ex en buena compañía”.

Foto: Instarandula

Fuente: Instarandula

TE PUEDE INTERESAR