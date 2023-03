Ernesto Pimentel quiso poner un alto al escándalo y conversó EN VIVO con ‘La Uchulú’ , quien denunció que fue víctima de tocamientos indebidos en “El Reventonazo de la Chola”.

El animador le pidió a la joven transexual que aclare la polémica y cuente la amarga experiencia que vivió en su programa.

“Yo siempre he sido muy respetuoso en tus decisiones y te hemos acompañado en todo, yo lamento mucho si esto te genera presió n ”, comentó Ernesto Pimentel.

Sin embargo, la Uchulú dijo que estaba bromeando cuando comentó que fue acosada por un cantante y que sacaron sus palabras de contexto. “La verdad no ha sido con mala intención. Simplemente ha sido para interactuar, para reírme, porque me estaba riendo en el en vivo contando historias de mi vida que me pasaron en algún momento”, agregó.

Estas palabras incomodaron a Ernesto Pimentel, quien la ‘cuadró’ por reírse de un tema serio.

“Pero Uchulú, el tema del acoso no es una broma, no se puede permitir con nadie contra nadie. Por eso hay que aclarar si eso ha pasado o no ha pasado (...) Una cosa es una broma de mal gusto y otra cosa es lo que has dicho” , le dijo.

La joven indicó que solo recibió un ‘palmazo’ en el cuerpo y no lo sintió como acoso.

Instagram: Historia de Ernesto Pimentel

