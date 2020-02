Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro” Zupe felicitó en el programa Leslie Shaw por ser nominada en los Premios Heat 2020.

El “Zorro” Zupe hizo un corte en el programa para decir: “Quiero felicitar a Leslie Shaw que ha sido nominada en los Premios Heats y ha sido invitada en los Premios Lo Nuevo”.

Luego reveló lo que le habría dicho Leslie Shaw cuando le preguntó sobre Yahaira Plasencia y su invitación a los Premios Lo Nuestro 2020.

“Cuando el pregunté si le iban a preguntar sobre Yahaira en la alfombra roja, ella me dijo: ‘ay por favor, no me vaticines eso’”, acotó

La intérprete de “La Faldita” y “Bombón”, junto al cantante de salsa, han sido nominados en la categoría Mejor Artista Sur en la cual competirán con Mon Laferte, la brasileña Anitta, Cazzu, Tini Stoessel, Paloma Mami y Paulo Londra.

