El bailarín Patricio Quiñones es un peruano que viene brillando en el extranjero con luz propia, y así lo reconoció el mismo Daddy Yankee en medio de los dos conciertos que ofreció el pasado 18 y 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Como era de esperarse, el saludo del Big Boss ha generado que el bailarín peruano se gane el aplauso de sus compatriotas. ‘Pato’ Quiñones siente que está cumpliendo uno de sus sueños más anhelados tras llegar a Perú como parte del staff de bailarines de Daddy Yankee.

Ante las cámaras de “La Banda del Chino”, el bailarín se pronunció y contó cómo se sintió al recibir el caluroso saludo de Daddy Yankee en medio del concierto.

“La humildad del jefe de haberme dado ese espacio, como de presentarme, es como cerrar un ciclo aquí. O sea, valió la pena lo que yo decidí luchar y estoy feliz porque para mí siempre fue un sueño. Yo siempre tuve claro que quería volver a mi país haciendo algo grande”, comentó.

‘Pato’ asegura que todo surgió tal cual lo vio el público presente, y que ignoraba que Daddy lo llamaría al escenario para que salude al público. “Yo no sabía, si yo ya me estaba, acabó la canción y yo ya me estaba yendo del escenario, y él me llamó para que regresara. Un lindo gesto que agradecí ayer y que me voy a acordar siempre”, reconoció.

Asimismo, el bailarín peruano contó que sus compañeros reaccionaron de la mejor forma por el detalle que tuvo Daddy con él. “Mis compañeros todos felices por mí, de ver de lo que estaba pasando. Como que no hubo nadie que dijera: ‘Ay le dieron ese espacio’. Todos estaban felices, fue una noche perfecta”, contó.

En otro momento de la entrevista, ‘Pato’ confesó que su papá le agradeció a Daddy Yankee por la oportunidad; sin embargo, el intérprete de “Gasolina” le respondió que el único motivo por el que Quiñones es parte de su staff es por su talento.

“Mi papá tuvo la oportunidad de compartir con Yankee, y en un momento mi papá le agradece a Yankee por la oportunidad. Y Yankee le dice que no, él se la ganó. Él está aquí por su talento”, reveló la expareja de Milett Figueroa.

