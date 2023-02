La joven actriz Alexia Barnechea, de 18 años de edad, se mostró vulnerable en un video publicado en sus redes sociales donde se muestra al natural y sin una gota de maquillaje.

La bailarina profesional sorprendió a sus seguidores al confesar que sufre de acné crónico, el cual viene afectando su rostro.

“Quiero mostrarle el problema de acné que estoy teniendo. Estoy pasando por mucho física y emocionalmente, y esa es la forma en la que mi cuerpo me ha dado una alerta. Sé que hay algo que no está bien, he podido ser consciente de que hay muchas cosas en las que tengo que trabajar”, sostuvo.

Alexia recomendó a sus seguidores estar alerta si sufren de acné, ya que considera que es una señal que envía el cuerpo y la mente.

“He querido mostrarle esto para recordarles que si están pasando por algo así, no estás sola. Recordarles que deben priorizarse, recordarles que si tú no estás bien no le puedes hacer bien al resto. Mi mayor acto de bondad hacia ustedes es empezar a cuidarme a mi”.

Luego, entre lágrimas, la actriz confesó que este fin de semana volverá a trabajar y que siente mucho temor.

“Esta fin de semana empiezo a trabajar y me da mucho miedo. Voy a seguir dando lo mejor de mi (...) Empezar a trabajar para mí es lo mejor del mundo, pero conlleva a exponerse y la gente es mala a veces”.

Que pasó con Alexia Barnechea

Un día después de este conmovedor video, este 15 de febrero de 2023, la actriz Alexia Barnechea reapareció en redes para agradecer a sus seguidores.

“Gracias por la terapia gratis ayer. Gracias por escucharme y ahora sí me siento más tranquila. Me siento más tranquila mostrando mi acné. Estaba pasando por un momento difícil”.

