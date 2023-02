Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron a propios y extraños al comentar la ausencia Edson Dávila, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, en el set de “América Hoy” en su última edición de hoy viernes.

Y es que los conductores de “Amor y Fuego” se animaron hasta cuestionarse el puesto que actualmente tiene el bailarín en el magazine matutino, y afirmaron que si ven el programa, es netamente por él.

“Eso de ser ‘colaborador’ lo hacen para que no te paguen más”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’, quien además también señaló que ‘Giselo’ gana mucho menos que Janet Barboza.

“¿Edson gana menos que la ‘Retoquitos’? Él debería ganar más que todos ellos juntos, porque si él no está nadie ve el programa”, agregó el presentador de Willax TV.

Por su parte, Gigi Mitre confesó que no se pierde el programa producido por Gisela Valcárcel, debido a la divertida presencia de Edson Dávila. “Edson debería ganar más que todos. Me gusta la dupla que hace con Christian, me da mucha risa”, dijo la presentadora.

