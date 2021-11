Días después del trágico accidente que acabó con la vida de Justin Santos, conocido por ser el hermano del cantante de reggaeton, Austin Santos, también conocido como “Arcángel”, las investigaciones continúan para determinar las causas y a los responsables de lo ocurrido. Por otro lado, el artista urbano ha expresado los deseos de conocer a la mujer que provocó este hecho.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el accidente se produjo debido a que una persona de sexo femenino que habría estado bajo los efectos del alcohol causó el aparatoso accidente.

El hecho ocurrió en el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico cuando un automovil impactó el vehículo que conducía Justin Santos (21), un joven muy unido a Arcángel, tal como ha quedado registrado en las redes sociales del reggaetonero.

El hermano de Arcángel conducía un Can-Am, cuando un Hyundai Tucson invadió su carril y le provocó un choque fatal.

El hermano de Arcángel conducía un Can-Am, cuando un Hyundai Tucson invadió su carril y le provocó un choque fatal, provocando que él y su acompañante salieran disparados al pavimento. Justin falleció instantáneamente, cerca de las 2:35 de la mañana.

¿QUIÉN ES LA MUJER QUE OCASIONÓ EL FATAL ACCIDENTE?

El 21 de noviembre del 2021, tras ocurrido el accidente, la noticia rápidamente fue difundida por varios medios de comunicación. Uno de ellos fue el noticiero de Telemundo donde se dieron algunos detalles del hecho.

Es así que a través de un reporte -Telmundo- informó que la mujer que provocó el accidente fue identificada como María Narváez Torres (46) y que esto ocurrió en el puente Teodoro Moscoso en dirección de Carolina a San Juan (Puerto Rico).

“Viene este vehículo en dirección contraria pero en contra del tránsito en dirección de sur a norte encontrándose, más o menos, en el kilómetro 9.8 se impactan de frente y según corroboramos en el sistema todos estaban registrados en seco y estaban en ley”, explicó uno de los agentes a cargo de las investigaciones.

Justin Santos era parte de Flow Factory, compañía dedicada al desarrollo y manejo de artistas que dirige su madre.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA MUJER QUE PROVOCÓ EL ACCIDENTE?

En el reporte noticioso también se indicó que “de la entrevista que se le hizo a la mujer involucrada se desprende que manejaba desorientada en dirección a su hogar. Se presume que conducía bajo los efectos del alcohol pero aún no hay pruebas de eso”.

El mismo agente recordó que en el hospital donde fue trasladada la mujer se le hizo la muestra de sangre para ver si tenía presencia de alcohol en su organismo, pero hasta que no salgan los resultados no se puede afirmar ni negar la versión.

La mujer ha sido citada por las autoridades para dar la versión de los hechos. Según se informó ella ya está estable. “Por tener alcohol en el sistema, de ser así, la pena sería un poco más alta (¿sería un asesinato involuntario?) Practicamente”, sentenció el oficial.

“ARCANGEL” ENVIÓ UN MENSAJE A LA MUJER QUE PROTAGONIZÓ EL ACCIDENTE

Luego de conocer el trágico final donde murió Justin Santos, el cantante Arcángel se pronunció vía sus redes sociales, como Instagram, donde publicó un sentido mensaje de despedida a su hermano quien falleció tras chocar el vehículo en el que se trasladaba.

Días después de dicha publicación el artista volvió a sorprender a sus miles de fanáticos ante la propuesta que le hizo a la involucrada en el caso y que ahora forma parte de las investigaciones.

“Yo nunca la he visto, no sé quién es, yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo porque el alcoholismo es una enfermedad. Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora, que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor”, dijo en un video de Instagram del programa El gordo y la flaca.

“¿Que fue un acto irresponsable? Sí, ¿que se llevó una vida inocente? Sí... pero a la misma vez no fue de maldad...Quiero verla, quiero darle un abrazo porque yo sé que esa señora necesita un abrazo. Yo se lo voy a dar, señora, con el corazón. Con el mismo corazón que usted rompió sin querer”, concluyó el artista.