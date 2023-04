¡No puede ser! Inter Artis Perú desmintió a Latina Televisión luego de que el Gerente de Programación y Contenido asegurara que el pago de regalías al elenco de Pataclaun se realizó a través de dicha entidad, y si las actrices Monserrat Brugué y Johanna San Miguel no han recibido ningún abono es porque no están inscritas.

A través de un comunicado oficial, Inter Artis Perú aclaró que los actores y actrices de Pataclaun están correctamente inscritos desde hace varios años, pero que ninguno recibe regalías porque Latina Televisión no ha cumplido con el pago de las regalías correspondientes.

Comunicado de Inter Artis Perú

En el documento se puede leer que la entidad a tomado el caso de los artistas de Pataclaun y aclaró que el canal tiene la obligación de realizar el pago de regalías por la retransmisión. “Hemos tomado conocimiento del reclamo de las actrices Monserrat Brugué y Johanna San Miguel respecto del pago de sus regalías por la retransmisión de la serie Pataclaun (... ) Los organismos de radiodifusión televisiva que realicen la transmisión o retransmisión de obras audiovisuales en las cuales han participado nuestros representados, se encuentran obligados a pagar las regalías correspondientes a nuestra institución a efecto de que sean repartidas entre los respectivos actores” , se lee en el comunicado de la entidad .

Además, aseguró que todos los artistas de la serie Pataclaun están afiliados a Inter Artis Perú y reiteró en que el canal de San Felipe no ha cumplido con el pago. “Todos los actores y actrices de la serie Pataclaun, son afiliados a Inter Artis Perú desde hace varios años. Sin embargo, Latina mantiene una deuda con nuestra entidad en ese sentido no vendría cumpliendo con el pago de las regalías correspondientes a los actores de las series, películas y telenovelas que transmite o retransmite, perjudicando así los derechos de propiedad intelectual al no recibir pago alguno por el uso que dicho organismo de radiodifusión hace de sus personajes”, indicó

Inter Artis responde a Latina Televisión