Luego de que Latina Televisión anunciara la retransmisión del programa cómico Pataclaun la actriz Monserrat Brugué, quien dió vida a la inolvidable ‘Monchi’ mostró su enojo pues ella y ninguno de sus compañeros han recibido las regalías.

‘Monchi’ exige pago de regalías

En una entrevista para un medio local Monserrat Brugué reclamó el pago de las regalías. “Yo pienso que sería lo justo, ¿no? Realmente, es una pena como al artista acá en el Perú no se le tome en cuenta en esos casos. Si van a repetir toda la serie y van a tener ellos una ganancia, definitivamente se debería de pagar algo a los actores. Yo también pienso que debería haber una regalía. Ojalá que se pronuncien al respecto”, explicó la icónica “Monchi”

Además, esta no sería la primera vez que el canal retransmite y hace caso omiso a los reclamos del elenco original.

“No, no hemos ganado más. Pataclaun es un trabajo que hicimos con muchísimo cariño, que lo disfruten, pues, ya qué vamos a hacer. No es algo que me alegre mucho, la verdad, porque, como dicen mis compañeros, nos sentimos, utilizamos… pero, bueno, que el público y las nuevas generaciones lo disfruten”.

De la misma forma, la popular “Queca” interpretada por la actriz Johanna San Miguel se mostró disconforme por el anunció y se sumó a los reclamos de sus compañeros a través de sus redes sociales. “Ojalá nos paguen las regalías”, se lee en el post de la actriz.





