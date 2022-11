Micheille Soifer generó controversia por su candente show en una discoteca de Jaén, donde subió la temperatura por sus sensuales bailes con los asistentes del local. Sin embargo, más allá de sus candentes movimientos, lo que llamó la atención fue el tamaño de su ‘totó'.

Magaly Medina quedó el shock al ver la transformación de la chica reality, quien después de la operación de manga gástrica, bajó radicalmente de peso.

“El cambio, la transformación es notaria. Ella estaba flaquita, había perdido la musculatura en las piernas, estaba delgadísima. Definitivamente ha habido un cambio en sus proporciones”, comentó la ‘Urraca’.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ también cuestionó la naturaleza del nuevo trasero de Micheille, quien se habría sometido a la magia del cirujano.

“Ese trasero no lo tenía hasta hace algunos meses. El trasero no crece, no es como que plantes la semilla y le echas un poco de fertilizante y agua ¡y ya!. Los traseros no crecen así, tampoco crecen por obra y gracia de los ejercicios de un día para otro” , comentó Magaly.

Para Magaly, Micheille probablemente se puso ácido hialurónico o una prótesis: “No creemos que haya ido a la Dra. Fit a ponerse metacrilato, pero definitivamente allí se nota un toque de la medicina estética. No le queda mal, le queda bien, se le ve sexy, y ella sabe sacarle provecho a su curvas y al trasero que luce ahora”.

