Han pasado más de 7 meses desde que el conductor de ‘La banda del chino’, fue ampayado chapando con su reportera, Fiorella Rétiz y las cosas parecen haberse olvidado, primero por parte del ‘Aldo Miyashiro’, quien volvió a la TV y a las pichangas y ahora es turno de la manzana de la discordia.

Al ver que la Rétiz había regresado a las canchas, los reporteros de Magaly Medina no dudaron en abordarla y ella aclaró que ya no es la encargada de las redes sociales de un grupo de amigos que juegan pichangas, ahora sería más profesional: “Las pichangas son las que terminan en full vaso, esta no termina en full vaso”.

El esperado encuentro entre Aldo Miyashiro y Fiorella Rétiz, estaría cada vez más cerca, pero esto parece no preocuparle a la reportera, quien dejó en claro que lo que menos tiene, es miedo: “Me voy a cruzar, no puedo vivir pensando en que nunca me voy a cruzar, puede pasar, trabajo, es trabajo”.

Los comentarios malos que podría recibir, la tienen sin cuidado, ya que Fiorella aclaró que tiene una pared que la protege de todo: “Cuando yo estoy concentrada grabando, me olvido de lo que está afuera, van a repetirlo siempre y no voy a estar peleando, la gente es libre de decir lo que se le dé la gana”.

