Esto sucedió en New York, donde un niño de 2 años, murió de hambre, debido a que su papá, quien se encargaba del bebé, había fallecido horas antes, dejando al niño sin posibilidades de comer por su edad.

A inicios del 2022, la policía de New York, recibió el reporte de los vecinos de David Conde de 59 años, quien habría perdido la vida de forma natural: “El padre murió de una enfermedad cardiovascular y el niño falleció de hambre días después”, aclaró el Sherif encargado del caso.

Padre e hijo fueron vistos con vida por última vez el 22 de enero y encontrados sin vida el 15 de febrero y su familia, al no saber nada de ellos, comenzaron a alertarse.

Las investigaciones concluyeron que no hubo signos de un atentado, por lo que se descartó un homicidio. Ambos fueron encontrados en el dormitorio principal, echados en una cama, lo que habría sido desgarrador para las autoridades: “Fue una escena muy difícil para nosotros trabajar, para todos los socorristas que tuvieron que entrar allí. Esto no es algo que vemos todos los días. No es agradable. Fue una escena muy perturbadora”.

