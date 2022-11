Se hizo viral cuando contó en TikTok que compró su galleta favorita, pero quedó decepcionada cuando se dio cuenta que el paquete estaba incompleto, por lo que la empresa se enteró de su caso y la recompensó con una caja repleta de estos dulces que tanto ama.

Solo tres galletas

Claudia (@htm.mth) ha confesado a su audiencia que su galleta favorita es la ‘Coronita’, producto que tiene muchas décadas en el mercado acompañando a millones de niños y adultos en el país sudamericano, pero, recientemente compró un paquete que no estaba completo ¿Qué sucedió?

En TikTok hizo un video donde abre la empaquetadura y no encontró cuatro galletas (que es la presentación habitual), sino tan solo tres, por lo que decidió escribir a Field, empresa que produce y comercializa este producto, para hacer su reclamo donde, entre otras cosas, explica:

“Estoy haciendo un reclamo por la galleta ‘Coronita’ en la cual solo vinieron 3 galletas y no 4 como debería corresponder y como indica en la empaquetadura como referencia al consumidor. Estoy molesta con la marca pues esto indica que no se tienen los estándares de calidad óptimos”, además de adjuntar el número de lote del producto como el video.

Empresa acepta el reclamo

Pero, su sorpresa sería grande cuando, desde el DM de Instagram, Field respondió pidiendo que explicara su caso a un determinado correo electrónico, cosa que hizo y la empresa admitió el error: “aceptaron mi reclamo ¡Yuju! Estaba feliz, me dijeron que llegaría, máximo, 20 días”, escribe Claudia en TikTok.

Sin embargo, la quedaría atónita al llegar antes de lo esperado, en tan solo 5 días ¿qué era? Pues un paquete completo de Coronita: “hagan sus reclamos”, sentencia la tiktoker para el final feliz de su historia, sobre todo porque tendrá sus galletas favoritas para muchas semanas.

Reclamos similares

“Reclamo de un paquete defectuoso de galletas de la marca Field”, se lee en la descripción del metraje que acumula 860.2 mil vistas desde que fue compartido el pasado 5 de noviembre, con miles de comentarios que cuentan historias similares, pero con desenlaces diversos.

“Tenía 8 (años) cuando compré una choco soda y no tenían chocolate. Nunca volví a comprarlas por el trauma”, “en vez de recibir productos, bajo norma están en obligación a responder de forma monetaria”, “reclamé a Laive. Compré leche en caja y vino cortada y apestaba. Reclamé y a la semana me llegaron varios productos de la empresa”, “a mí me mandaron un solo yogurt de Gloria, ja, ja, ja, pensé que me enviarían más”, “a un amigo le pasó con una galleta Oreo y le enviaron una tarjeta de consumo por 20 dólares en KraftFood”.