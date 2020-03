La salsera Yahaira Plasencia contó para “En Boca de Todos” dos roches que sufrió durante su fiesta de 15 años. La patrona recordó este episodio de su vida, aunque en un momento no quiso.

Según Yahaira Plasencia, fueron dos roches los que pasó. El primero ocurrió debido a que estaba muy atareada con el peinado y maquillaje que le estaban haciendo antes de ser presentada ante sus invitados.

“No me hagas recordar eso. Fueron dos paltas, dos roches los que pasé. El primero que luego de que me arreglaron, me maquillaron, yo me olvidé que tenía que ponerme mis zapatos, mis tacos. ¿Sabe con qué baje? Con mis sayonaras”, contó Yahaira Plasencia.

El segundo roche que pasó fue cuando su mamá ya se había percatado de sus zapatos. La salsera añadió: “Estábamos apurados todos, que empiezo a bajar las escaleras y no me dí cuenta que estaba con mis sandias. Mi mamá me dijo: Yahaira tus sandalias y yo me vi y me subí”.

Yahaira Plasencia se lanzó a hacer estas revelaciones desde Miami donde radicará para lograr internacionalizar su carrera.

