La londinense Adele Laurie Blue Adkins, más conocida como Adele, es una de las artistas musicales con mayores ventas del mundo. Con temas como “Rolling in the deep”, “Someone like you” y “Hello”, la intérprete de 33 años logró ganarse el corazón de millones de oyentes a nivel internacional.

En sus casi 16 años de carrera, la cantante ha ganado más de 50 premios y diversos Récords Guinness, llegando a ser considerada por Chris Molanphy, de Rolling Stone, como la “Reina del Pop”. Así mismo, su destreza vocal la hizo ser llamada “La nueva Amy Winehouse”.

En 2016, Adele se casó con Simon Konecki, un empresario con el que mantuvo siete años de relación hasta su divorcio en marzo de 2021. Tras una tormentosa relación con el alcohol y un largo periodo de ataques de ansiedad, la cantante pudo superar su separación y encontró nuevamente el amor en otro hombre. Conoce todos los detalles, a continuación.

Adele confirmó su relación con el agente deportivo Rich Paul (Fotos: AFP/ UTA)

¿QUIÉN ES RICH PAUL?

Rich Paul es un agente deportivo estadounidense de 39 años, fundador de Klutch Sports Group. Nació el 16 de diciembre de 1981 y se crió en Cleveland, Ohio, donde su padre Rich Sr. era dueño de una tienda llamada R & J Confectionery.

En su juventud, se matriculó en la Universidad de Akron, pero se trasladó a Cleveland State cuando su progenitor fue diagnosticado con cáncer intestinal, llegando a abandonar los estudios tras la muerte de Rich Sr.

SUS INICIOS EN EL DEPORTE

Siempre quiso ser un atleta, pero sabía que tenía que analizar las cosas más allá de lo evidente para poder cumplir sus metas, es así que empezó a pensar como un hombre de negocios.

En 2002, Rich Paul conoció a su primer cliente, LeBron James, mientras ambos esperaban un vuelo con destino a Atlanta. El novio de Adele vendía camisetas deportivas antiguas, cuando una de sus Houston Oilers impresionó a James. Es así como al poco tiempo de que el baloncestista fuera reclutado por la NBA, ambos empezaron a trabajar juntos, en compañía de sus amigos de la infancia Maverick Carter y Randy Mims.

Tras unirse al grupo de Lebron James, Paul formó importantes conexiones que lo ayudaron a comenzar su propia agencia.

ES UNO DE LOS MEJORES EN SU ÁREA

Al igual que Adele es un ícono en la música, su novio lo es en la escena deportiva. El estadounidense representa a los jugadores más importantes de baloncesto, como LeBron James, Ben Simmons y Trae Young.

En un perfil de The New Yorker, Paul fue descrito por un gerente general de la NBA como “absolutamente implacable en conseguir a sus jugadores lo que quieren, y utilizará todos los medios a su alcance para lograrlo”.

SACARÁ UN LIBRO

El representante de las estrellas planea sacar un libro sobre su vida junto a ‘Roc Lit 101′, la división editorial de Jay-Z y una editorial de Random House. Las memorias de Rich Paul llevarán el título ‘Lucky Me’ y documentarán su educación en Cleveland, al igual que su ascenso como agente deportivo..

“Lucky Me es más que mi historia. Lucky Me es la historia de todos los jóvenes negros que crecieron como yo. Quiero usar mi historia para animar e inspirar a quienes vivieron esto y educar a quienes no lo hicieron. No puedo decirles lo que significa asociarse con mi amigo y mentor Jay-Z en este proyecto. Lucky Me era el nombre del libro incluso antes de hablar con Jay porque su música era la banda sonora de mi vida“, declaró el ohioano a The Hollywood Reporter.