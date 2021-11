Britney Spears es una de las cantantes estadounidenses más queridas de los últimos tiempos. Su carrera empezó cuando solo era una niña, participando en diversas producciones teatrales. Su salto a la fama lo haría con el show de Disney “The Mickey Mouse Club”, donde compartió escenario con otras estrellas como Justin Timberlake y Christina Aguilera.

Por lograr una exitosa carrera, cuyo pico más alto fue a finales de los 90 e inicios del 2000, Britney es considerada la ‘Princesa del pop’. No solo movilizó a ciudadanos de todo el mundo para verla en concierto, sino que también marcó un antes y después en la industria musical de la época.

A pesar de los beneficios que obtuvo por su arduo trabajo, la intérprete de “Toxic” no pudo disfrutar plenamente de ellos debido a que su padre mantuvo su tutela legal en diversos aspectos de su vida en los últimos 13 años. Mucho se habla de su familia y los problemas internos que manejan; a continuación, conoce quienes son los miembros del clan Spears.

JAMIE SPEARS

El padre de Britney es Jamie Spears, quien antes de casarse con la madre de la cantante mantuvo un matrimonio con Debbie Sanders Cross. En 1976 se casó con Lynne Bridges, quien le solicitó el divorció en 1980, sin embargo, la pareja se reconcilió y en 1981 tuvieron a la cantante.

Durante la década del 80, Spears formó una empresa de construcción y también abrió un spa junto a su esposa. Jamie estuvo en rehabilitación por problemas de alcohol durante el 2004 y cuatro años después presentó problemas de salud que lo llevaron a estar hospitalizado por una ruptura de colon.

Durante la década del 80, Spears formó una empresa de construcción y también abrió un spa junto a su esposa (Foto: AP/Nick Ut)

LYNNE SPEARS

Lynne estuvo casada con Jamie hasta el 2002 pero retomaron la relación en 2010, se dice que se separaron nuevamente en 2020. La madre de la cantante era dueña y trabajadora de una guardería en Louisiana.

Así mismo, coescribió dos libros con Britney, estos son “Heart to Heart de 2000″ y “A Mother’s Gift” de 2001. También publicó sus memorias en “Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World”, en 2008.

Lynne entró en la batalla por la tutela de su hija en julio de 2020, cuando solicitó participar en las decisiones relacionadas con las finanzas de Spears. Su exesposo afirmó en documentos judiciales que ella tenía “una nula participación en la tutela de su hija hasta hace muy poco”.

Britney y Lynne Spears en 1999 (Foto: Barry King WireImage / Getty Images)

BRYAN SPEARS

El hermano mayor de la ‘Reina del pop’ nació en 1977 y se especializó en kinesiología en la Southeastern Louisiana University. Sus principales trabajos fueron el de gerente de su familia después de que Britney se hiciera famosa y como productor en varios proyectos de su hermana Jamie Lynn, incluido “Zoey 101″.

Bryan estuvo casado con Graciella Sánchez desde 2009 hasta 2015, ambos tienen una hija llamada Lexie.

Brian nació el 19 de abril de 1977 (Foto: Shutterstock)

JAMIE LYNN SPEARS

La menor de la familia nació en 1991 y se convirtió en estrella al obtener el protagónico de la serie “Zoey 101″. Durante las grabaciones del show quedó embarazada y se alejó de las cámaras por un tiempo, hasta que se lanzó como cantante de música country en 2013 y comenzó a aparecer en “Sweet Magnolias” en 2020.

Jamie Lynn tiene dos hijos, la primera nació en 2008, cuando tenía 16 años, con su ex prometido Casey Aldridge. En 2014, después de tres años de relación, se casó con Jamie Watson y tuvo a su segunda hija en 2018.

La popular ‘Zoey’ es la única de la familia nuclear de la cantante que no estuvo en su nómina.

Jamie Lynn Spears audicionó para "Twilight" luego de terminar con "Zoey 101" (Foto: Nylon)

KEVIN PRESTON FEDERLINE

Britney se casó en 2004 con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo a su hijos Sean Preston en 2005 y a Jayden Federline en 2006. La pareja se divorció en 2007.