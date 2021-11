A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha escrito muchas canciones, las cuales están inspiradas en las experiencias amorosas que vivió. A continuación, haremos un repaso de todas las parejas que ha tenido la cantante estadounidense.

Muchos han coincidido en que la relación entre Taylor y Jake Gyllenhaal fue de las más fugaces que tuvo la artista. Sin embargo, los pocos meses que duró su vínculo afectivo, no significa que alguna de las dos partes haya olvidado por completo este periodo. Por lo menos, esto es lo que presumen lo seguidores de la cantante.

Entre los nombres de las exparejas de la compositora, podemos encontrar a: Joe Jonas, Lucas Till, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris y Tom Hiddleston.

¿QUIÉNES SON LOS EX NOVIOS DE LA CANTANTE TAYLOR SWIFT?

JOE JONAS (JULIO DE 2008 A OCTUBRE DE 2008)

Ellos apenas salieron un par de veces. Su ruptura ha sido calificada por muchos como una de las más dramáticas de la historia. Quizás esta consideración fue porque el vínculo acabó con una conversación grosera por teléfono, según confirmó la propia Taylor en el 2008.

“Cuando encuentre a la persona adecuada para mí, será maravilloso, y cuando mire a esa persona, ni siquiera podré recordar al chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años”, manifestó la cantante.

Se presume que Taylor escribió las canciones 'Last Kiss' y 'Forever and Always' en base a su ruptura con Joe

LUCAS TILL (MARZO DE 2009 A ABRIL DE 2009)

Lucas participó en el video de la canción de Taylor, ‘You Belong With Me’, y luego de eso empezaron a salir, pero por un tiempo muy corto. El propio pretendiente de la artista confirmó esta versión en MTV.

“Salimos un poco. Pero no hubo fricción porque fuimos demasiado amables. Realmente ambos nos gustamos ... [pero] la mayoría de las relaciones funcionan porque te llevas bien y luego no, y luego te reconcilias y es apasionado, y con nosotros, realmente me gustaba ella como amiga. Esa es la única razón por la que no funcionó”, reveló.

Lucas apareció en el video musical 'You Belong with Me' de Taylor como el interés amoroso del personaje principal

TAYLOR LAUTNER (OTOÑO DE 2009)

Los artistas comenzaron a salir después de que se conocieron en el set de la película “Valentine’s Day”; sin embargo, el romance no duró mucho tiempo. Se presumen que la canción ‘Back to December’ fue inspirada en la relación que tuvo con él.

Según MTV, el actor siempre mostró interés por la cantante, pero, al parecer, ella no sentía lo mismo

JOHN MAYER (DICIEMBRE DE 2009 A FEBRERO DE 2010)

Con John, Taylor también salió por algunos meses y su ruptura fue un desastre debido a la terrible reacción de él cuando ella compuso ‘Dear John’, canción que se la dedicó.

“Nunca recibí un correo electrónico. Nunca recibí una llamada telefónica. Realmente me tomaron con la guardia baja, y realmente me humilló en un momento en el que ya estaba vestida de manera informal. Quiero decir, ¿cómo te sentirías si, en lo más bajo que hayas estado, alguien te pateara aún más bajo? “, se quejó John al sitio web Rolling Stone.

Taylor y John Mayer salieron solo por unos meses

JAKE GYLLENHAAL (OCTUBRE DE 2010 A ENERO DE 2011)

Taylor y Jake se conocieron a mediados del 2010. Para octubre de dicho año ya habían formalizado como pareja, aunque no contaron que la alegría les duraría poco, pues tres meses después el idilio se rompería para que ambos tomen caminos distintos.

Para el 2012, la que empezó a hacer noticia fue Taylor Swift cuando lanzó su álbum Red, que incluía sus nuevos temas, “All Too Well” y “We Are Never Ever Getting Back Together”. Para los seguidores de la cantante, las letras de estas canciones tenían que ver con el ex de la cantante.

Jake Gyllenhaal y Taylor Swift comenzaron a salir cuando tenían 29 y 20, respectivamente

CONOR KENNEDY (JULIO DE 2012 A OCTUBRE DE 2012)

‘Us Weekly’ dio la noticia de la relación entre Conor y Taylor, luego de difundir unas fotografías en donde se les ve juntos en Hyannis Port, Massachusetts. Un curioso contó que él “había puesto su brazo alrededor de la cantante y se besaron detrás del cobertizo del barco”. A diferencia de sus relaciones anteriores, con Connor el final fue amistoso, según informó E!.

Se presume que Conor Kennedy es la inspiración detrás de la canción 'Begin Again'

HARY STYLES (NOVIEMBRE DE 2012 A ENERO DE 2013)

Los críticos y seguidores de la vida amorosa de Taylor califican esta relación como agotante para la artista estadounidense, pese a que solo fueron unos meses. Los rumores sobre la ruptura con Hary empezaron a volar luego que la cantante luciera el mismo collar que usó alguna vez con él en la canción, ‘Out of the Woods’.

'Out of the Woods' y 'Style' serían las canciones que Taylor escribió sobre su relación con Harry

CALVIN HARRIS (FEBRERO DE 2015 A MAYO DE 2016)

Ellos se conocieron en los Elle Style Awards en febrero del 2015, y prueba de ello es la fotografía que se filtró en los medios. Un mes después fueron nuevamente vistos en Whole Foods en Nashville, lugar donde se forjan todas las historias de amor. La pareja hizo ‘oficial’ su relación cuando se besaron en los Billboard Music Awards de ese mismo año.

Taylor y Calvin rompieron después de 15 meses. Se presume que las canciones 'I Did Something Bad' y 'Getaway Car' tratan sobre él

TOM HIDDLESTON (MAYO DE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016)

Esta fue una de las relaciones menos esperadas en el mundo impredecible de Taylor. Ellos comenzaron a salir tras el Met Gala, en donde bailaron toda la noche. Fue entonces que ‘The Sun’ publicó las fotografías en donde ellos se besan en lo alto de Rhode Island.

Se presume que Taylor escribió la canción 'Getaway Car' tras terminar su relación con Tom Hiddleston

¿QUIÉN ES LA ACTUAL PAREJA DE TAYLOR SWIFT?

JOE ALWYN (MAYO DE 2017 HASTA AHORA)

Joe y Taylor también se conocieron el Met Gala y hasta el día de hoy siguen juntos. En el 2018, ‘The Sun’ confirmó la noticia de que Taylor había iniciado una relación, y que el ‘verdadero negocio’ que ella venía realizando en Londres se trataba en realidad de Joe. Antes, a la artista se le había visto muy contenta con su novio en un concierto de Ed Sheeran.

Los fans de la cantante presumen que la canción 'Dress', uno de los éxitos de Taylor estrenado en 2017, describe el preciso momento en el que ambos se enamoraron