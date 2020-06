El chico reality Rafael Cardozo contó lo mal que lo pasó antes de su regreso a Esto Es Guerra, tras estar en cuarentena debido a la pandemia por el coronavirus o Covid-19.

Rafael Cardozo reveló que debido a la incertidumbre por lo que pasará más adelante con la pandemia, empezó a sufrir crisis de ansiedad que hicieron que baje de peso.

“Quiero explicar que lo que tuve fue una crisis de ansiedad, que es una mezcla de miedo. Yo he bajado 8 kilos y comía normal y tuve que ir a la clínica porque era la primera vez que me pasaba esto”, contó Rafael Cardozo en “En Boca de Todos”.

Por ello, volver a Esto Es Guerra ha sido como una medicina para él. “Cuando escuché el inicio de Esto Es Guerra, empecé a llorar y no podía contenerme Traté de respirar al inicio del programa, pero no pude. Yo soy un chico reality con mucho orgullo. Tengo un orgullo increíble pese a que sufrimos muchas críticas”.

“El no poder salir de mi casa, más lasa críticas, no aguanté. Yo tengo a mi hija en Brasil y mis papás son mayores, eso me preocupa. Me siento culpable la sensación que tengo como padre. A mí me salvó la vida el regresar a Esto Es Guerra, casi sané al instante”, finalizó.

