Rafael Cardozo fue consultado por la relación de su exnovia Cachaza y André Bankoff. Sin embargo, el brasileño no le ve futuro a esa relación debido a la distancia.

“ No creo que una relación de lejos funcione. Yo tenía una relación de lejos, que yo esté en Perú y mi pareja en Estados Unidos, no va a funcionar. Una relación es compartir todo juntos, no puede dejar enfriar eso, hacer lo que parejas hacen ”, manifestó.

En declaraciones para ‘América Hoy’, el chico reality opinó al respecto y considera que la relación de pareja es para pasar tiempo juntos.

“ No funciona para nadie un amor de lejos, yo creo que te da la libertad de conocer a alguien o de sentirte sola. No conozco una relación que ha funcionado de lejos. Una relación es poder despertar juntos, salir a cenar y si no hay eso, no hay relación”, agregó.

