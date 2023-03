Raúl Romero, reconocido cantante y animador, que actualmente aparece en las pantallas de Latina como entrenador de “La Voz Perú”, manifestó su deseo de organizar un evento artístico con los seis concursantes de su equipo que han clasificado a los “knock outs” de esta temporada del sintonizado reality musical.

“Será para mí una gran alegría y un motivo de orgullo compartir un concierto con mis seis mejores participantes”. aseveró el popular “Cara de Haba”.

Es importante destacar que el coach tiene finalistas que desarrollan estilos diversos lo que permitiría que el público disfrute mucho más en un show presencial tanto sus voces, matices, interpretación como su performance artística.

“Una participación tan buena no puede quedarse así no más”, agregó muy entusiasmado el artista, demostrando su gran interés por dar forma a esta idea. El singular coach no descartó ser parte de ese evento ni quitó la posibilidad de invitar a algún grupo conocido para redondear la propuesta.

