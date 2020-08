El futbolista de Sporting Cristal, Ray Sandoval, pidió disculpas públicas luego de protagonizar un escándalo por acudir a la casa de Sebastián Lizarzaburu para dañar su auto, intentar darse a la fuga y finalmente chocar su auto en estado de ebriedad y en pleno toque de queda.

Tras su detención y posterior liberación, Ray Sandoval acudió a su cuenta de Instagram para pedir disculpas y aseguró tener motivos para lo que hizo, aunque no quiso explicarlos.

“Bueno, quiero pedir disculpas de antemanos por mi acción, creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así, las razones y mis motivos son privadas y no tengo por qué ventilar, con esto no me excuso de mi acto, y es el motivo por el cual mis disculpas públicamente”, escribió el jugador celeste.

Sin embargo, llamó la atención que Ray Sandoval decidió defender a su novia, la modelo Andrea Miranda. El futbolista la exculpó pese a que ella lo acompañó a la casa de Sebastián Lizarzaburu y fueron detenidos juntos cuando chocaron un vehículo en la Av. Canevaro:

“Quiero dejar muy en claro este punto: sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones, ella y los míos saben la verdad de lo que pasó y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas”, se lee en el comunicado de Ray Sandoval.

