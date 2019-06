La reacción del papá de Alondra García Miró cuando le preguntan por Doña Peta | VIDEO

El padre de la modelo Alondra García Miró habló por primera vez para las cámaras de "Válgame Dios" y fue consultado sobre Doña Peta, madre de Paolo Guerrero y sobre la posible boda con el capitán de la selección peruana.

La periodista de "Válgame Dios" le preguntó al padre de la modelo: "¿Usted ya conoció a Doña Peta? y su reacción fue de asombro, como si no entendiera la pregunta. Por ello, le tuvieron que especificar que la pregunta era sobre la mamá de Paolo Guerrero, Doña Petronila Gonzáles.

"Sí la he visto. No hemos llegado a compartir. Me parecen buenas personas", dijo el papá de Alondra García Miró sobre Doña Peta y la familia del "Depredador".

Sin embargo, dijo desconocer de una posible boda entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero. "Eso no lo sé". Luego confirmó que le parece un buen chico Paolo Guerrero.