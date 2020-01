El viernes pasado, Rebeca Escribens mostró su fastidio tras la presencia de Pedro Loli en el set del segmento que conduce. El cantante llegó para oficializar su ingreso a la orquesta de cumbia Grupo 5.

En la reciente edición de “América Espectáculos”, Escribens presentó un informe sobre Pedro Loli y tras ello, manifestó todo lo que sintió al tenerlo presente.

“Pedro Loli estuvo acá (en el set) el viernes y me sacó de mis casillas. Realmente quería decirle otras cosas que el horario no me permitía. Así que lo más gracioso que se me ocurrió fue sacarme el zapato y darle un estate quieto, nada más”, expresó.

Pero todo no quedó ahí. La actriz calificó a Pedro de “cobarde” y señaló que si le consultaba sobre el escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto semanas atrás, él no hubiera respondido directamente.

“Nuestros reporteros fueron a preguntarles lo que yo no me atrevo a preguntarle porque él es tan cobarde que jamás me lo va a decir. Jamás va a aceptar su culpa”, indicó.

Finalmente, Rebeca Escribens consideró que el cantante debe hacerse responsable de sus actos.

"Lamentablemente todo esto ha surgido a raíz de un gran error tuyo, así que nada. Hay que asumir las cosas con responsabilidad, actuar de la mejor manera, algo que parece que has estado haciendo y lo que debo decir seriamente es que hay algo que tiene claro Pedro: su hijo es lo principal. Debiste pensar en él antes. Es mi opinión”, finalizó.

