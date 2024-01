Rebeca Escribens opinó sobre el ampay de Christian Domínguez, quien fue captado con Mary Moncada teniendo intimidad al interior de su vehículo.

“Pamela Franco es una mujer de carácter y en alguna oportunidad yo he escuchado declaraciones donde dice que no perdonaría ni un pedacito de infidelidad. Lo cierto es que haz fama y échate a la cama. Si el auto se mueve, mira, una mujer grande sabe perfectamente en qué momento su peor es nada va a caer y más aún cuando la señorita involucrada sale de frente a declarar ”, sostuvo Escribens.

En esa línea, la presentadora de ‘América Espectáculos’ cuestionó a la rubia por dar detalles de su amorío con el cantante en el programa de Magaly Medina.

“ Innecesario, en tono de burla... Si hace algún tipo de daño es la persona que decide hacerlo, los demás son víctimas o victimarios, uno es responsable de las acciones que hace ”, agregó.

Además, la integrante de ‘Mujeres de la PM’ lamentó que el cumbiambero destruya a su familia por una infidelidad.

“ Qué pena realmente tirar a la borda todo lo que se trabaja para construir una familia, no es fácil, regar esa plantita, no es fácil, las decisiones que uno toma día a día son importantes para construir un futuro. Si Pamela decide terminar la relación con Christian, veamos si el lunes aparece o no aparece en ‘América Hoy’ ”, manifestó.

Comentarios de Rebeca Escribens sobre infidelidad de Christian Domínguez

