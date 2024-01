Las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron a Christian Domínguez siéndole infiel a Pamela Franco con una mujer identificada como Mary Moncada.

Mary Moncada tiene 35 años de edad y es de nacionalidad peruana, sin embargo, se sabe que radica desde hace varios años en Estados Unidos. Labora como brunch manager de un banco de Florida.

Mary Moncada no tuvo reparos en declarar para el programa de la ‘Urraca’. Hasta señaló si Domínguez era ‘olluquito’ o no. “Sí, pasó. Pasó lo que tuvo que pasar”, declaró.

“Normal, como estoy acostumbrada a los gringos a compación ... ja,ja,ja”, comentó.

Moncada conoció a Domínguez hace varios meses, según Magaly. La primera vez que salieron fue en julio de 2023 “Yo no lo voy a negar, quizas él va a salir a negarlo. Soy una persona adulta, yo asumo lo que hago y soy soltera”, añadió Mary.

Moncada también dijo que no sabía nada sobre la vida privada de Domínguez. Además, contó que la última vez que se vieron fue por iniciativa del cumbiambero.

“Él me dice: Oye estás en Perú y no avisas, y le dije que si quiere verme que me vea ja,ja,ja”, precisó. Moncada mostró chats con el popular conductor de TV.