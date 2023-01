Rebeca Escribens regresó de vacaciones y se presentó en su bloque de América Espectáculos, donde no pudo evitar referirse a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, la cual se llevó a cabo el último sábado 7 de enero. Sin embargo, la conductora no esperó ser ‘troleada’ EN VIVO por su propio productor.

Todo se dio luego de emitirse una nota donde se dio a conocer que la modelo repartió aguadito a sus invitados para curar la ‘resaca’ de su matrimonio. “Con aguadito incluido, una tacita así nomás”, dijo sarcásticamente la presentadora, a lo que su productor Lucho Otani le cuestionó si fue a la ceremonia: “¿Tú fuiste?”.

Fue en ese momento que Rebeca aseguró que la invitaron, pero aprovechó para disculparse con la modelo y Richard Acuña por no asistir a su evento. “A mí me invitaron. Yo quiero pedir disculpas a Brunella y Richard por no asistir a su boda” , dijo bastante seria.

“Mentirosa” , replicó su productor. “¿Alguien les ha preguntado pedazo de escuincles? A mi no me saques el dedo medio porque yo te saco más, me saco el micro, te aviso... Sí, no me invitaron ¿contento?”, terminó por confesar Escribens.

“Igual no podía ir porque estaba de vacaciones con mi familia y tomando otros aires. Pero yo estoy segura que eso sabía Brunella Horna, y se ahorró un parte menos para no gastar papel en mano, pero estoy segura que tuvo toda la intención”, finalizó diciendo.

