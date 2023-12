En una reciente edición del programa ‘Magaly TV La Firme’ se mostraron imágenes del apasionado beso que se dieron Renato Rossini Jr y la actriz peruana Alessandra Fuller. El “ampay” difundido por Magaly no tardó en hacerse viral en redes sociales y los usuarios no tardaron en especular sobre el nacimiento de un nuevo romance en cholywood.

Sin embargo, en una reciente entrevista previa al “ampay”, el hijo del famoso actor, Renato Rossini se pronunció sobre su situación sentimental y mandó un claro mensaje su sobre su vida amorosa.

Renato Rossini Jr conversó con el medio Magacín 24.7 en el que dejó en claro que actualmente estaría enfocado en su carrera artística y aseguró que estaría soltero.

“ No tengo pareja. Este año terminé una relación de mucho tiempo, ahora estoy enfocado en mi carrera. Un error que cometí al estar con enamorada fue entregar todo. No está mal eso, tampoco está bien. En el amor uno debe tener espacio para sus cosas ”, declaró Renato Rossini Jr.

Por otro lado, el exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ indicó que es una persona “intensa” cuando se enamora. “ El físico atrae, pero la vibra y la química te hacen conectar. Si no me conecto a nivel emocional, no fluye. Me gustan las chicas deportistas y ocupadas, las que no me hacen caso porque es un reflejo de que tienen cosas que hacer ”, finalizó.





TE PUEDE INTERESAR