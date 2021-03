Ricardo Morán realizó un video para su canal oficial de Youtube sobre los cambios físicos que habría tenido a lo largo de los años. Incluso confesó que se sometió a una cirugía para mantenerse saludable.

El productor de televisión contó que en su juventud llegó a pesar más de 100 kilos y eso dañó su autoestima. “En el año 1997 empecé a engordar mucho. Tenía una mala dieta, comía por ansiedad y no paré hasta tener 112 kilos. En un momento de desesperación me metí a una dieta estricta y logré llegar a mi peso, pero empezó un ciclo de rebote que duró 10 años”, comenzó diciendo.

“Si ven los videos del 2021 en ‘Yo Soy’, yo no me sentía nada bien con eso. Entonces recurrí a una cirugía. En enero del 2014 me hice una operación manga gástrica, que consiste en dejarte el estómago más pequeño. En tres meses bajé 20 kilos”, agregó.

En ese sentido, el líder de Rayo en la Botella confesó que debido a su edad y al poco resultado de las dietas, tomó esta gran decisión.

“Recurrí a eso porque, después de ser el hombre ‘acordeón’, ya el cuerpo no respondía igual. Estaba por cumplir 40 años, las dietas poco saludables y las rutinas excesivas de ejercicios no me estaban resultando. Sigo luchando contra eso, subí cuando mis hijos nacieron, durante la pandemia. Ahora estoy tratando de bajar, me estoy cuidando, pero es una lucha de toda la vida”, comentó.

