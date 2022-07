Tras 10 años alegrando miles de hogares en el Perú, el reality de imitación ‘Yo soy’ de Latina, se despidió de la pantalla chica con una final de infarto, donde Toño Muñoz, imitador de Rauw Alejandro, fue el indiscutible ganador.

Los seguidores y televidentes del productor Ricardo Morán extrañaron su presencia durante el transcurso del programa debido a que fue una de las figuras icónica de este reality, gracias a sus ácidos, duros y polémicos comentarios.

Sin embargo, no ser parte de este importante día no estuvo es sus manos y es que Ricardo Morán no fue parte del último programa de ‘Yo soy’ debido a que contrajo el temido Covid-19. Así lo dio a conocer a través de sus historias en Instagram.

“¿Por qué no estuviste en la final de ‘Yo soy’?”, le preguntó uno de sus seguidores. A lo que de inmediato la cabeza de la productora ‘Rayo en la botella’ respondió: “COVID-19″.

Mientras que otra seguidora lamentó que uno de los personajes más “representativos” del reality de competencia no fuera parte de la final. A lo que él contestó: “Yo también estoy apenado, pero contra el COVID-19, nadie puede. Cuídense todos”.

