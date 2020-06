No se calló nada. La cantante Lucía de la Cruz volvió a arremeter contra el conocido Richard Swing, quien aseguró que le mandará carta notarial a todos los que hayan hablado de él. Como se recuerda, el personaje recibió S/ 175 mil soles por parte del Ministerio de Cultura por brindar ‘charlas motivacionales’.

La criolla por su parte contó en el programa de Lady Guillén, que le pagaban 2 mil soles o 3 mil cuando participaba en campañas políticas, por lo cual califica como “insulto” el contrato del mencionado artista.

Antes de emitir su opinión sobre este tema, Lucía pidió disculpas a todo el público televidente por sus palabras. “Este tipo (Richard Swing), pido perdón al público televidente. Qué m... tiene en el cerebro ese tipo que se burla de todos los artistas, se burla del presidente y hasta de la ministra”, mencionó totalmente ofuscada.

Asimismo, Lucía de la Cruz publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje hacia Richard Swing, pidiéndole que no la mencione nunca más.

“Mira Richard Cisneros o Richard Swing. A mí no me metas en tus hu*** porque yo de ti ni siquiera me preocupo. Tú haz tu mundo, no vuelvas a poner mi nombre en tu boca porque yo de ti ni siquiera me acuerdo ni me preocupo. Así es que te agradecería que quites mi nombre de tu boca ¿me entiendes?”, escribió.

Richard Swing enviará carta notarial a Magaly Medina y Beto Ortiz

Recordemos que tras la ola de críticas hacia su persona, Richard Swing volvió a generar polémica al indicar que enviará una larga carta notarial a la periodista Magaly Medina y al conductor Beto Ortiz, por “haberlo agraviado en su honor y difamado en televisión nacional”.

El documento que leyó la popular ‘Urraca’ en su programa detalle que se “ha hecho uso indebido e ilegal de su derecho fundamental a informar o expresarse, sosteniendo afirmaciones falsas y difamatorias en contra de mi honor, buena reputación y dignidad por lo que expreso mi profundo rechazo a sus afirmaciones sostenidas en forma dolosa contra mi persona que no se encuentran justificados, ni es parte de su contenido”, aseguró.

