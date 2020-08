No se calló nada. Ricky Trevitazzo se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado por una mujer de no pagar el local que le alquila para su negocio de comida. Y es que el cantante no tuvo mejor idea que utilizar sus redes sociales para defenderse.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el artista se mostró muy indignado con el programa de “Magaly TV, la firme”, quienes fueron los encargados de difundir este polémico caso.

“Para sacar una nota en un programa de televisión, el equipo de investigación debe averiguar primero AMBAS PARTES, no sacar algo en base lo que les declaran solo una parte. INFÓRMENSE BIEN PRIMERO”, publicó tajantemente en su red social.

“A esto me refería. Ya se dio pie a agresiones verbales hacia mi persona por publicaciones y notas que no tiene pies ni cabeza. INFÓRMENSE BIEN ANTES DE SACAR UNA NOTICIA, LA CUAL NO TIENE VALIDEZ”, agregó.

Ricky Trevitazzo explica con detalles el problema

El cantante Ricky Trevitazzo aseguró que él no forma parte de esta disyuntiva entre los dueños del local, ya que reveló que el lugar alquilado se encuentra en disputa, por lo que hay un juicio de por medio.

El recordado integrante de Skándalo compartió el texto de Johann Mijael del Toro, quien sería el dueño del inmueble, donde explica con todo y nombres el problema en mención.

“El señor Ricky Trevitazzo no tiene nada que ver en este caso, ya que esta al día en todos los pagos por que los locales están independizados. Ya hay un juicio de por medio y estamos a puerta de que se de la sentencia para estas señoras”, se logra leer en dicho comunicado.